Sergio Fajardo rechaza declaraciones del general Martínez sobre Medellín

Como "injustas, desobligantes y desmedidas" calificó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, las afirmaciones que dio el general Luis Eduardo Martínez, comandante de la policía metropolitana de Bogotá, en las que aseguró que “la capital podría ‘medellinizarse’ si la ciudadanía no denuncia los hechos delictivos que se presentan en Bogotá”.



Fajardo indicó que, aunque no ha tenido comunicación con el general Martínez, sí espera una disculpa por parte de la Policía: “No a mí como gobernador, sino a toda la ciudadanía del departamento”.



De otro lado, el gobernador expresó su respeto hacia el comandante de la metropolitana de la ciudad por la labor que se ha hecho en materia de seguridad en la capital del país, a propósito de los resultados que dio a conocer el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, hace apenas 10 días.



Sin embargo, fue enfático en ratificar que el problema de las bandas criminales es un problema que no solo abarca a Bogotá, sino a toda la nación.



Finalmente, Fajardo expresó su extrañeza frente a las declaraciones de Martínez, recordando que también fue comandante de la Policía en Medellín.