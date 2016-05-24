Si Eln secuestró a periodistas, violó el DIH: Human Rights Watch

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Foto: Colprensa( Thot )

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, afirmó que de confirmarse un secuestro en el caso de Salud Hernández o de los periodistas de RCN Diego D' Pablos y Carlos Melo, se trataría de una violación al DIH.

“Estos hechos no sólo serían un delito conforme a la legislación colombiana sino también una violación al derecho internacional humanitario”, dijo Vivanco.

Agregó que “el Presidente Santos ha señalado reiteradas veces que el ELN debe terminar con los secuestros –una práctica recurrente de esta guerrilla– antes de que se inicie la etapa pública de negociaciones de paz. Sin embargo, esta guerrilla ha rechazado esta condición argumentando que esta “imposición” sería un impedimento para la paz”.

Además, afirmó que sería una burla que esta guerrilla siga hablando de paz si viola los principios más elementales de la guerra.

Hay que recordar que por el momento las autoridades no han confirmado que los periodistas se encuentren en poder de algún grupo armado.