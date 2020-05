Si no hay una economía progresando, no hay un buen recaudo de impuestos: Andrés Moreno El profesor de la Universidad del Rosario habló en La W sobre la propuesta de 15 días sin IVA al año para apoyar a los sectores que no generan ingresos.

Es una buena propuesta: Andrés Moreno profesor de la Universidad del Rosario. Foto: Getty Images