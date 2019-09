Si no puede hacer su trabajo bien, mejor renuncie: Mauricio Gómez a director de la UNP

En el marco de un debate de control político sobre violencia política en la Comisión Primera del Senado, el Director de la UNP, Pablo Elías González advirtió sobre algunas de las dificultades que está teniendo su entidad para atender todas las solicitudes de protección que hacen los candidatos a las elecciones de octubre.

González señaló que hay un déficit de vehículos blindados para atender la demanda, por lo que se busca optimizar los recursos de la Unidad.

"Tenemos más de 4 mil vehículos rodando y en este momento tenemos una emergencia: no hay vehículos blindados en el mercado para que las rentadoras puedan proveer. Estamos tratando de hacer la mejor distribución posible de la logística que tenemos", expresó González.

El senador liberal Mauricio Gómez respondió a las explicaciones del Director de la UNP y le pidió renunciar, si no puede hacer un buen trabajo.

"Aquí escuchamos a la pobre viejecita de la UNP decir que no tiene plata, no tiene la capacidad ni cómo defender a tantos candidatos. Entiendo que está haciendo su trabajo hasta donde puede, pero si no lo puede hacer bien renuncie y deje que otro ko venga a hacer mejor que Usted", señaló el senador Gómez.

