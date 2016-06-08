Siguen investigaciones para establecer participación de escoltas en crimen de Lara Bonilla

La Fiscalía mantiene la hipótesis sobre la posible infiltración de algunos de los escoltas en el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en 1984.

Dijo el fiscal Jorge Fernando Perdomo que por eso se hizo necesaria la exhumación de sus restos para tratar de descartar que hubiera sido abaleado desde el interior del vehículo. Sin embargo, el fiscal Perdomo acotó que la segunda necropsia realizada a los restos del exministro de justicia no fueron concluyentes para determinar esa tesis.

Esta hipótesis, planteada por los familiares de la víctima, sigue su curso y por eso se trabaja en la consecución de pruebas y elementos que permitan esclarecer los hechos, afirmó el funcionario de la Fiscalía.