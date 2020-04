Sin haber estudiado economía, poco a poco me convertí en economista: Carlos Caballero

Alberto Casas recibe al ingeniero civil, escritor y columnista, Carlos Caballero Argáez en El Encierro este lunes 13 de abril.

Con una maestría en Ciencias de la Universidad de California en Berkeley y otra en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, le contó a Alberto Casas que "sin haber estudiado economía, poco a poco se fue convirtiendo en economista.

Su gusto por la economía se desarrolló cuando empezó su pregrado de ingeniería en la Universidad de Los Andes, sin embargo, "no me pude cambiar de carrera, así que decidí terminar la que empecé, además me quería casar", cuenta.

Alberto casas le dijo que el libro favorito de su autoría es la 'economía colombiana del siglo XX'.

En este texto, Carlos Caballero analizó lo qué ocurrió en la última centuria, los grupos de interés claves en el país, cómo interactuaron con el Estado, cuáles fueron sus aportes a la economía y quiénes sus protagonistas.

Le puede interesar: Las notas musicales de Alfonso Gómez Méndez, desde El Encierro, con Alberto Casas

Además, contó que en 1930 se producían 30 millones de bultos café. Por lo tanto, los cafeteros tuvieron una influencia grande en este año. De 1937 hasta 60 años despué, hubo tres presidentes de Colombia que hicieron parte de la Federación de Cafeteros. Tiempo en el que pasaron 55 ministros de hacienda, "se veían pasar como el agua de un río", dijo.

Agregó que "para ese momento un ministro de hacienda debia saber de café e industria. Eran abogados, sabían el manejo de las finanzas públicas. La mayoría eran antioqueños y del Viejo Caldas".

A propósito de este tema, recordó que Alfonso López Pumajero en 1944 solicitó que se conformará un gremio de industriales, así nació la Andi.

Le dijo a Alberto Casas que fueron tiempos cruciales para el país, pues gracias a Alberto Lleras Camargo se logró la paz entre liberales y conservadores.

"Alberto Lleras, más que un presidente, era un escritor y periodista. Resulta que un día apareció Jaime Aponte en la Universidad de Los Andes y me mostró textos originales de Lleras escritos en su máquina. Él corregía sobre la máquina (...)", relató.

Lea en La W: Uno tiene que tener conciencia de que esta sociedad así no es sostenible: Rudolf Hommes

Por otro lado, Alberto Casas le preguntó que si era partidario de usar el mecanismo que implementó el Gobierno Nacional para solicitarle prestámos al Banco de la República.

A lo que el doctor Carlos Caballero le respondió que el ejecutivo lo ha hecho bien, pues de otra manera, los recursos no alcanzarían. Es claro que el Banco Mundial tiene 250 mil dólares para préstamos, pero es mejor recurrir al local.

Por lo tanto, es importante hacer un ajuste al presupuesto. "Es importante que el Gobierno Nacional tenga muy claros los conceptos de gastos", dijo.

Afirma que es "el este momento en el que hay que pensar en las reformas tributarias y pensionales para ajustar la carga económica de los colombianos. Es necesario "aprovechar el seguro de desempleo como una manera importante de luchar contra la informalidad".

Lea también: Las anécdotas de Daniel Samper Pizano, desde El Encierro, con Alberto Casas