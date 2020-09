Sindicatos inconformes con proceso que busca sacar puesto de la provisionalidad en la Dian

En entrevista con W Radio, Pedro Giovanni Caro, vocero del sindicato SineDian que hace parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expuso el descontento que hay en algunos de los trabajadores de la entidad por la reciente convocatoria que se hizo para sacar de la provisionalidad a 1.500 puestos de trabajo, en ese momento se explicó que el concurso que permitirá que la entidad cuente con el mejor talento humano del país.

Ante el escenario, el vocero del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Hacienda Pública, dijo “cuando ya se dio este concurso, pues la Dian ya decidió unilateralmente excluir a los trabajadores y decidió, por ejemplo, que ya no va a tener ningún peso en la evaluación del mérito el analizar los antecedentes de los aspirantes, de tal manera que igual cumplir el requisito mínimo de ser profesional y todo lo que excede a ese requisito mínimo como por ejemplo tener especialización, maestría, doctorado, no va a ser tenido en cuenta, es lo mismo no tener experiencia para un requisito básico de un profesional gestor 1 a los que ya tienen hasta 30 años de servicio”.

Seguido a esto, el sindicato aseguró que, nunca fue tenido en cuenta con sus observaciones por parte de las directivas de la Dian para conformar la convocatoria, lo cual generó aún mayor inconformidad, considerando por ende que lo que se busca es manipular el concurso.

Lea en La W:

Ante el escenario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respondió a W Radio que:

1 – Para tomar la decisión de hacer la convocatoria al concurso, hizo una reunión con todos los sindicatos de la entidad y que del total de los mismos que son 14, 12 estuvieron de acuerdo con el proceso.

2 – La Dian también expresó que puede asegurar que el concurso garantiza que los trabajadores que llevan años al interior de la entidad, podrán aplicar a cargos profesionales o de alta exigencia en la convocatoria, explicando que muchos de dichos cargos lo que exigen es experiencia directa con la labor a cubrir y que solamente son los mismos colaboradores que llevan años trabajando en la Dian quienes poseen esas características.

3 – La Dian confirmó que actualmente tiene 6.000 cargos en provisionalidad y que de esos solamente se sacaron a concurso 1.500 puestos y que por ende en 2021 se podría convocar a un nuevo concurso el cual sería mixto, lo que significa que el 30% sería exclusivo para trabajadores de la Dian y el 70% abierto para todos los que quiera aspirar a quedarse con alguno de los cargos. En cuanto al por qué el primer concurso convocado para este año fue abierto, la autoridad aduanera manifestó que por ley no podía hacerse de otra manera.