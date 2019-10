Superindustria Barreto, habla del funcionamiento de carteles de cloro y soda cáustica

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, indicó que se sancionaron dos carteles, uno de cloro y otro de soda cáustica. En este segundo, "hubo colaboración completa de una de las empresas involucradas, que fue delator, y por ello se le concederán unos beneficios. Esta decisión final admite un recurso, por lo que estamos esperando si los sancionados optan por esta herramienta".

Indicó también que "este es un cartel de 12 años que involucran esos productos. Lo que tiene de particular es que no tienen sustitutos, no hay manera de sustituir el cloro para el tratamiento de aguas potables, entonces mayoritariamente los clientes terminan siendo los acueductos de las ciudades y en ese sentido alguien termina pagando ese sobreprecio... porque lo están comprando con un valor alto o porque se le termina trasladando al ciudadano en su factura de servicios públicos".

Por otro lado, manifestó que "las sanciones que imponemos son multas, no hay otra forma de atacar esos carteles (...) Lo que también estamos buscando es advertirle a los acueductos y las Comisiones de Regulación de que hay que hacer un mejor estudio de mercado y que no sean las mismas empresas las que estén fijando los precios".

Frente a las sanciones en monto económico y si logran cambiar esa cartelización en las empresas, resaltó "en este caso son $125.000 millones, lo que sí afecta la capacidad de la compañía y genera consecuencias. Son conductas de orden económico, pero además, son administrativas. La ventaja es que las multas son sucesivas".

