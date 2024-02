Superintendente de Salud asegura que las EPS en Colombia han mejorado

"Nosotros no nos vamos a quedar con los recursos, todo lo contrario. lo que estamos pidiendo es que nos certifique a través del revisor fiscal que esa prestación haya sido efectiva...a medida qu nos vayan certificando iremos liberandolos recursos para que se paguen a la red, lo que no queremos es qu no haya abusos con esos dineros". reclacó el Superintendente.

El Superintendente de salud defendió la designación de 15 EPS a donde serían trasladados los 3,8 millones de usuarios de Medimás. Pese a que algunas de estas tienen una medida especial de vigilancia sostiene que están en la capacidad de recibir a los usuarios de Medimás.

"Han tenido un desempeño aceptable y hoy han venido pagándole con mayor regularidad a la red por eso los usuarios sufren menos"

El traslado de los usuarios de Medimás lo realizará la Superintendencia de Salud siempre y cuando el Consejo de Estado deje en firme el fallo del Tribunal Adinistrativo de cundinamarca.

También aseguró que “la medida se toma en la Superintendencia para proteger a los usuarios”.