Supertransporte derogará circular ineficiente que generaba altos costos a transportadores

La Superintendencia de Transporte lanzó el pasado 29 de abril, una convocatoria por medio de la cual se buscaba identificar la circular que genera costos administrativos o de otra índole para su cumplimiento y que, además, ya no es útil para los mercados en este momento.

Como resultado de este proceso se eligieron dos circulares ineficientes, gracias al aporte realizado por empresarios del transporte, sociedades portuarias, concesionarios, asociaciones y la ciudadanía en general, que postularon 73 normas.

Según lo informado, para realizar dicha elección, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, con su equipo de trabajo realizó un análisis riguroso, en donde se tuvieron en cuenta principales criterios como que la circular generará algún costo para quienes deben cumplirla, que carezca de utilidad, en la medida que no instruye a los vigilados sobre cómo deben cumplir sus obligaciones legales y que no fuera eficaz en la medida que no corresponda a la imposición de mecanismos de vigilancia eficientes, sino, por ejemplo, a reportes de información sin ningún propósito.

Entre las circulares elegidas, se encontró por un lado, la Circular Externa 19 de 2013 la cual será derogada. Esta norma establece “Que una vez ocurrido un Accidente de Tránsito donde se vea involucrado un vehículo afiliado a la empresa y que tenga como resultado víctimas fatales, se proceda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho a la elaboración y envió a esta Superintendencia Delegada de un informe con la información que se describe en el anexo 1 de esta circular’.

Dicha circular fue postulada por Aplegal S.A.S, quien evidencia que podría considerarse superficial y solo se tienen meras hipótesis preliminares sobre las posibles causas del accidente de tránsito, que no le permitirían a esta entidad tener los criterios suficientes, sobre las causas del siniestro vial.

De otro lado,se encontró Circular Externa 88 de 2016, postulada por la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, la Sociedad Portuaria Central de Cartagena y Fedetranscarga, será sujeta a modificaciones.

Esta norma hace referencia al aplicativo sobre el “movimiento diario de carga almacenada en puertos” y los postulantes aclaran que no se recibió inducción y/o capacitación sobre su operatividad, igualmente manifestaron que la periodicidad del reporte de esta información podría ampliarse para no generar cargas a las empresas del sector.

La Superintendencia de Transporte mediante un Facebook Live que contó con la presencia de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con el fin de hacer público un reconocimiento especial a los cuatro ganadores de la convocatoria, quienes manifestaron su conformidad con el acompañamiento realizado por el Gobierno Nacional y la oportunidad de poder establecer comunicación directa con las entidades y manifestar de manera respetuosa sus posiciones frente a la normatividad vigente para su sector.

Los ganadores fueron:

· Carolina Herrera, Directora Ejecutiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI

· Edgar Rey, Gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria Central de Cartagena

· Henry Cárdenas, Presidente de Fedetranscarga

· Gerardo Pinzón, Aplegal S.A.S