Synergy capitalizará a Avianca Brasil y Avianca mientras avanza alianza United Airlines

Avianca opera 18 vuelos semanales a Madrid desde Bogotá, siete semanales desde Cali y tres vuelos directos semanales desde Medellín.. Foto: Colprensa( Thot )

La empresa Synergy Aerospace Corp (Synergy) manifestó su intención de capitalizar tanto Oceanair (Avianca Brasil) como Avianca Holdings SA para consolidar su estrategia en el sector aeronáutico en la región.

Synergy también informó sus intenciones de buscar las aprobaciones necesarias para combinar los negocios de Oceanair (Avianca Brasil) y Avianca Holdings, en condiciones justas y razonables para las dos compañías, para beneficiar y generar valor a sus respectivos clientes y accionistas, vía sinergias y economías de escala.

”Esta decisión evidencia mi confianza en el futuro de la industria aérea en América Latina, que veo corroborado por la intención de Avianca y Avianca Brasil de avanzar en una alianza estratégica-comercial de United Airlines la cual apalancará nuestra participación en el mercado de América Latina”, afirmó Germán Efromovich, indica el comunicado de la empresa.