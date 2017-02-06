Temblor de 5.7 grados sacudió gran parte del país

Según el SGC, sobre las 8:02am se presentó un sismo de 5.7 grados, que tuvo epicentro a 5 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Colombia (Huila).

El movimiento tuvo una latitud de 3.37 grados norte; longitud de 74.75 grados oeste, y su profundidad fue superficial (menor de 30 kilómetros).

Fue reportado como sentido: Villavicencio (Meta), Cali (Valle del Cauca), Bogotá, Ibagué (Tolima), Neiva (Huila), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá).

Varios edificios oficiales y de oficinas de Bogotá, entre ellos la Torre Colpatria, el tercer edificio más alto del país, fueron desalojados, según explicaron testigos presenciales.



Los empleados salieron a la calle junto con los responsables de seguridad de cada edificio y permanecieron durante unos 30 minutos fuera de los predios ante la posibilidad de que hubiera réplicas.



La presencia de los trabajadores en las calles y el propio temblor ha generado que el atasco habitual en la hora pico de Bogotá sea más fuerte de lo común.

Con información de EFE.