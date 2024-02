"Tenemos el derecho de saber qué se está negociando": Representante Gómez

El representante Miguel Gómez sostuvo en La W que el “problema no es la paz” sino que lo que se negociará serán las libertades de los colombianos e hizo un llamado para que los diálogos no se hagan en secreto.



Gómez dijo que si la negociación incluye impunidad para los guerrilleros que han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario “le auguro un fracaso” a los diálogos.



“La discusión no es sobre la paz sino sobre lo qué se va negociar. La pregunta es: ¿Qué es lo que vamos a tener que entregar? ¿La negociación incluye la impunidad como lo prevé el Marco Legal o se van a someter a la justicia?”, se volvió a preguntar.



Insistió que el problema de las negociaciones de paz es el “contenido” porque no es solo el hecho de sentarse a una mesa sino saber “qué es lo que se va discutir”.



“Los colombianos tenemos el derechos de saber qué es lo que se va a discutir”, indicó Gómez, quien agregó que el Gobierno no está negociando temas del gobierno, “está negociando temas de la Nación”.



Aseguró que aún no está claro en qué condiciones se va a negociar con las Farc y pidió que no sea como el Caguán donde se negociaba y la guerra seguía.



El Representante dijo que no le parece bueno que no haya un cese al fuego porque será muy difícil hablar de paz mientras las Farc “atacan torres eléctricas y hacen retenes”.



“No sabemos qué es lo que nos van a pedir (…) Lo que ellos quieren es inaceptable para la inmensa de los colombianos”, señaló.



Además, afirmó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de la confirmación de diálogos con las Farc “deja más preguntas que respuestas” porque la “fuente de todo fue TeleSur”.



“Ahí en el hecho de que sea la fuente hay elementos que nos deben poner a reflexionar”, afirmó Gómez, quien se preguntó por qué el Gobierno por mucho tiempo negó esos acercamientos con las Farc.