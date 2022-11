Timochenko rechaza "plazos fatales" en temas pendientes en proceso de paz

El máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", señaló hoy de los asuntos pendientes de discusión en el proceso de paz, como el alto el fuego bilateral y la entrega de las armas, son "extensos, complejos y delicados", por lo que no deberían ser objeto de "presiones y plazos fatales".



"Nadie en Colombia o el mundo pone en duda la real posibilidad de concretar el acuerdo final y lo verdaderamente importante radica en proceder de manera expedita, sin dilaciones de ningún orden y dejando por fuera cualquier asomo de imposición unilateral", indicó el jefe guerrillero en un comunicado divulgado hoy en La Habana.



Según "Timochenko", el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con quien la insurgencia mantiene negociaciones de paz desde noviembre de 2012 en La Habana, "adopta conductas que contradicen la intención de paz" y los acuerdos parciales ya alcanzados.



Citó como ejemplo la "precipitada reforma a la institucionalidad agraria, la fumigación de cultivos ilícitos, la erradicación forzada y represión desbocada contra las comunidades, leyes represivas como la de seguridad ciudadana y proyectos como el de militarizar las ciudades o el tratamiento brutal e indigno contra las y los prisioneros políticos y de guerra".



En su mensaje de felicitación de Año Nuevo, "Timochenko" resaltó la importancia del acuerdo sobe víctimas, que incluye una jurisdicción especial para la paz, anunciado el pasado 15 de diciembre, el último pacto logrado en la mesa de La Habana, que ha seguido un trabajo "exigente e ininterrumpido" de "intensos debates" durante tres años.



"No es fácil llegar a acuerdos entre adversarios que tienen una visión de país completamente distinta. Reconocemos el trabajo y la seriedad de la delegación que representa al gobierno y al Estado colombiano en la mesa de La Habana", subrayó.



A mediados de enero, tras el receso navideño, las partes volverán al trabajo para iniciar el punto de la agenda referido al fin del conflicto, discusiones que "no parten de cero" porque desde hace meses son abordados por una subcomisión técnica compuesta por altos mandos militares de las dos partes.



El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) destacó en su mensaje de felicitación del Año Nuevo que seguirán luchando para que "2016 pase a la historia como el año en que se firmará y comenzará a cumplir el Acuerdo Final de Paz", algo que espera cuente con el apoyo de una amplia mayoría de los colombianos.