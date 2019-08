Tips para reducir la emisión de carbono por parte del consumo de carne en el mundo

La científica española, María José Sanz Sánchez se refirió al informe que realizó acerca de la crisis climática en el mundo, en este estudio han participado 107 expertos de 52 países.

Para hablar del informe, el cual apunta a la necesidad de aplicar cambios en las pautas alimentarias para combatir la deforestación, la desertización y el derroche, la científica comentó que “debemos reflexionar sobre la cantidad de carne que estamos consumiendo, hay que tener unas dietas más equilibradas”.

María José Sanz reconoció que este tema no se trata de pedirles a todas las personas que no consuman absolutamente nada de carne, pues esto también es un tema de hábitos. La española reconoció que come carne y que no es vegetariana, además dijo que “no solamente es la carne sino cómo se ha producido y en donde”.

Asimismo, Sanz reiteró que el sistema educativo es quién debe tratar estos temas y “concientizar a los jóvenes de un buen consumo de alimentos”.

“No existen recetas mágicas internacionales estandarizadas, existen grandes trucos que se deben adaptar a los contextos”, finalizó.

