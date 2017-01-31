Un policía muerto cuando erradicaba coca en el Guaviare

Un auxiliar de la Policía Antinarcóticos fue asesinado en la tarde del lunes en zona rural de Guaviare, cuando realizaba labores de erradicación.

Se trata del auxiliar Bryan Steven Murcia Muñoz, de 19 años y oriundo de Villavicencio, quien falleció en zona rural del municipio de Calamar.

Según las autoridades, el cadáver del auxiliar no ha sido extraído por las difíciles condiciones climáticas de la zona.

Entre tanto, fuentes de La W en el Guaviare afirman que el hecho habría sido perpetrado por disidentes del Frente Primero de las Farc que están en la zona.