Una vez más, Miguel Polo Polo se lanza a un cargo político

El activista político Miguel Polo Polo comunicó a través de sus redes sociales su intención de llegar a la Cámara de Representantes y añadió que apoyará la postura de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal de disminuir el IVA.

“Si llego a la Cámara de Representantes apoyaré la propuesta de María F Cabal de bajar el IVA del 19% al 14% e impulsaré la iniciativa de bajar el IVA al 0% a los territorios más pobres del país golpeados por el conflicto. Este país se convertirá en la locomotora de América”, trinó Polo Polo.

Si llego a la Camara de representantes apoyaré la propuesta de Maria F Cabal de bajar el IVA del 19% al 14% e impulsaré la iniciativa de bajar el IVA al 0% a los territorios más pobres del país golpeados por el conflicto. Este país se convertirá en la locomotora de América — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 31, 2021

En otra publicación en su Twitter, el activista aseveró que luchará por evitar que quienes se defienden de los delincuentes vayan presos: “Desde la cámara de representantes luchare para que ningún ciudadano que se defienda de la delincuencia vaya preso. La cárcel no puede convertirse en un lugar para héroes, la cárcel es para los bandidos. Tenemos derecho a defendernos sin miedo”.

Desde la cámara de representantes luchare para que ningún ciudadano que se defienda de la delincuencia vaya preso. La cárcel no puede convertirse en un lugar para héroes, la cárcel es para los bandidos. Tenemos derecho a defendernos sin miedo — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 31, 2021

No es la primera vez que Polo Polo aspira a un cargo público, pues en 2019 aspiró a la Alcaldía de su natal Tolú; sin embargo, no logró el objetivo. Incluso, en aquella ocasión, mostró su descontento porque el Centro Democrático no le dio su aval.

Pese a esto, el joven se ha hecho popular en redes sociales por su apoyo a las ideas de Álvaro Uribe, el Centro Democrático y sobre todo a la congresista María Fernanda Cabal, con quien ha compartido más allá de lo laboral.