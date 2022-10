Unidad de Protección niega que se le haya retirado seguridad a militantes del Polo

El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, indicó que no es cierto que se le haya retirado el esquema de protección a militantes del Polo Democrático, tal y como lo había expresado la presidenta de esta colectividad, Clara López.



“Eso no es cierto, recibimos un listado de parte de Clara López donde hay personas que el Polo considera de máxima importancia, dentro de ese listado únicamente se han retirado dos esquemas, ambos soportados en un estudio de riesgo”; afirmó.



Villamizar explicó que por ley se realiza anualmente un estudio de riesgo y si se encuentra que la persona protegida ya no corre peligro se le debe retirar el esquema.



“Buena parte de la dirigencia del Polo Democrático tiene protección, se le ha fortalecido, en total en todo el año pasado se retiraron cerca de 150 esquemas, la gran mayoría de ellos no corresponde a integrantes del Polo, sí algunos sindicalistas y defensores del derechos humanos que el Polo reivindica como militantes, y son la mayoría de los protegidos, entonces es lógico que se vean afectados”, aseguró.



La presidenta del Polo Democrático, Clara López, afirmó que el Gobierno retiró el esquema de protección de 50 integrantes de este partido.