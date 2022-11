Unos 3.000 policías y "drones" custodiarán cumbre de Alianza Pacífico en Cali

Unos 3.000 agentes de la Policía Nacional, aviones no tripulados o "drones" y hasta un cuerpo de escoltas femeninas para las primeras damas custodiarán la ciudad durante la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, formada por Colombia, Chile, México y Perú.



La Policía informó de algunos de los preparativos para garantizar la seguridad durante esta cita, a la que han confirmado su asistencia un total de nueve jefes de Estado del mundo, de los países miembros y de los observadores, con decenas de representantes de sus Gobiernos.



El próximo martes 21 Cali acogerá la Reunión del Grupo de Alto Nivel, formado por viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores, que elaborarán las conclusiones para el encuentro de sus ministros el miércoles, mientras que la cumbre presidencial tendrá lugar el jueves, en paralelo al encuentro de 250 empresarios.



Según la Policía, los cerca de 3.000 agentes dispondrán en Cali del robot antiexplosivos Vanguard MK2 y de los trajes "de alta protección antifragmentaria EOD" para desactivar dispositivos de dispersión radiológica, mientras que un número indeterminado de aviones no tripulados vigilarán los cielos y lugares estratégicos.



La organización de la cumbre informó recientemente que a los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; Chile, Sebastián Piñera; México, Enrique Peña Nieto; y Perú, Ollanta Humala, se sumarán la costarricense Laura Chinchilla y el panameño Ricardo Martinelli, cuyos países aspiran a sumarse a la Alianza.



La Alianza del Pacífico es un organismo de integración comercial y económica nacido en 2012 que pese a su corta trayectoria ya cuenta con un numeroso grupo de países interesados en ser observadores, y que por primera vez en Cali asistirán a una cumbre presidencial.



De este modo, también viajarán a Cali como observadores el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; el primer ministro de Canadá, Stephen Harper; y el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como representantes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Uruguay.



Aunque todavía no se sabe qué mandatarios viajarán acompañados por sus esposas, la Policía ha creado un esquema de seguridad conformado por 40 uniformadas para proteger a las primeras damas.



Este equipo ha sido entrenado en prácticas de tiro estático y en movimiento con pistolas de 9 milímetros, embarque y desembarque de vehículos en movimiento, conducción de vehículos y motocicletas de alto cilindraje y manejo de situaciones de alto riesgo.



La ciudad de Cali es la tercera más importante de Colombia y ha sido elegida entre las urbes del Pacífico colombiano por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para acoger esta cumbre, en la que el país andino asumirá la Presidencia "pro témpore" del organismo de integración comercial y económica de la Alianza del Pacífico.