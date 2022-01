Uribe admite fallos en proceso de paz pero niega presiones EEUU

El presidente Alvaro Uribe, admitió hoy de que su decisión de confinar a los jefes de los grupos paramilitares se debió a que había fallos en el proceso de paz con esos escuadrones, pero negó presiones del Gobierno de EEUU.

"Veía que estábamos fallando, que so pretexto de construir confianza estábamos dilatando decisiones que podían no sólo afectar la credibilidad en el proceso, sino perderlo (...). Estábamos fallando en el proceso con las AUC y estábamos perdiendo credibilidad", puntualizó.

"La verdad, Estados Unidos opina, pero yo no he recibido presiones ni las recibiría. En ese y otros casos, escucho opiniones, razones, pero no acepto presiones", manifestó Uribe.