Uribe dice que sólo la Fiscalía investigará muerte de policías

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, afirmó hoy que la investigación por la muerte de diez policías el lunes pasado por parte de soldados del Ejército, la llevará a cabo "exclusivamente" la Fiscalía general.

"Hemos tomado la decisión de que la Justicia Penal Militar no haga la investigación; que la haga exclusivamente la Fiscalía General y que la Fiscalía General nos ayude diciéndole con toda claridad al país todo lo que pasó", dijo Uribe en un comunicado.

El presidente anotó que "puede haber desastres militares pero lo que no puede haber es actos que hagan perder la fe y que queden en la impunidad".

Por su parte, el vicepresidente del país, Francisco Santos, afirmó hoy en declaraciones a Caracol radio que no puede quedar duda alguna de lo que pasó y que el Ejército debe aclarar por qué hubo "semejante uso de la fuerza".

"Me parece muy grave, primero porque fue a plena luz del día; segundo, porque los señores iban identificados; tercero, porque no fue Guaitarilla en un lugar apartado, sino a 500 metros de una carretera; cuarto, porque no quedó ni un sobreviviente", manifestó el vicepresidente.