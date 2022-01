Uribe insta a Congreso a extender preferencias arancelarias

El presidente Alvaro Uribe, instó a miembros del Congreso de EEUU a extender hasta finales de año las preferencias arancelarias de las que disfruta su país, así como Perú y Ecuador.

La extensin "fortalecer la creciente relacin poltica y econmica entre nuestras naciones", dijo, pero aadi que "no est claro" que el Congreso analice el tema antes de fin de ao.

En un editorial, el diario "The Washington Post" inst hoy a la Legislatura a renovar la ATPDEA antes de fines de ao, lo mismo que hizo un grupo de 28 legisladores de EEUU hace diez das en una carta, aunque en ella slo mencionaron a Colombia y a Per, y no a Ecuador y a Bolivia.