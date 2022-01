Uribe no descarta la posibilidad de dialogar con las FARC en el exterior

El presidente Alvaro Uribe, consideró hoy posible que su gobierno mantenga un encuentro con delegados de las FARC en el exterior para la búsqueda de un acuerdo de intercambio humanitario que ponga fin al cautiverio de decenas de rehenes de esa guerrilla.

Entre los rehenes de las FARC, algunos de los cuales llevan hasta nueve años en la selva, se encuentran decenas de policías, soldados, un ex ministro, un ex gobernador, doce ex diputados regionales, seis ex parlamentarios, tres contratistas estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. EFE