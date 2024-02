¿Usted ya conversó y definió con su familia sobre la posible donación de sus órganos?

La mayoría de colombianos aún no saben que están en la capacidad de donar hasta 55 órganos; luego, podrían salvar hasta 55 vidas de personas que requieren un trasplante.

Desde el año 2016 se elevó una ley en la que no se necesita contar con un permiso escrito dejado por la persona que fallece. Sin embargo, en el país se ha convertido en un obstáculo la donación de órganos porque es la familia quien al final -en los pasillos de clínicas y hospitales- tienen la palabra final.

Según Carolina Guarín, coordinadora de la unidad de órganos del Hospital Militar, el tiempo que las familias se demoran en una sala de espera para ponerse de acuerdo y dar el sí de una donación es lo que más afecta un trasplante. El mensaje urgente de esta especialista es que todas las familias en Colombia deberían discutir y definir sobre la donación de órganos. Haber determinado desde muchos años antes que se va a donar.

Lo anterior porque todos los órganos tienen una duración muy corta después de que se haya declarado la muerte encefálica de una persona. Por ejemplo, estos son los estimados de los tiempos para salvar órganos importantes: riñón, 12 horas; hígado, 6 horas; corazón, 4 horas; pulmón, 4 horas.

La médica Guarín insiste en que así una persona se haya inscrito en la lista nacional de donantes o tenga el documento de donante, es la familia nuclear (padres o hijos) los que toman la decisión final de salvar la vida de personas que están a la espera de un trasplante.

Como alarma, se estima que en el último año cayeron el número de donaciones en un 50%; hoy en Colombia 2.522 personas están a la espera de un trasplante y otras 2.000 esperan la donación de tejidos. La cifra es muy preocupante, según el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, mientras en España se estima que hay 47 órganos donados por millón de habitantes, en Colombia esta cifra no supera los 10 órganos donados por cada millón de habitantes.

Los rigurosos estudios de órganos para ser trasplantados

Carolina Guarín da cuenta que hay todo un proceso previo a un trasplante o a la extracción de un órgano para mantenerlo en las condiciones óptimas hasta que se encuentra la persona que lo necesita y es compatible.

Primero se debe verificar la muerte encefálica de la persona. Cuando se sabe que la persona, así esté conectada, ha tenido esta muerte los neurólogos o intensivistas se comunican con la red de donaciones para iniciar el proceso. Después de ello, si la familia ha aceptado, se extraen los órganos que previamente se han analizado científicamente y que se consideran pueden servir para un trasplante. Hay que aclarar que al cuerpo de un donante no se le extraen los 55 órganos, sino solo los que científicamente están en condiciones.

Continúa el proceso

Asegura la especialista Guarín que cuando la red ya tiene un órgano con todos los estudios validados, se busca en la base de datos a los pacientes que, en primer lugar, necesitan con urgencia el órgano; y segundo, que la compatibilidad es total para que se dé el O.K para el trasplante. De primeros es la lista están los niños, le siguen personas con fallas fulminantes y siguen las personas con urgencia vital.

Mitos sobre la donación y el trasplante

La especialista en trasplantes aclara los siguientes mitos y leyendas urbanas que han permeado a millones de personas para que eviten o le tengan miedo a la donación de órganos:

¿Verdadero o falso que a una persona que ha declarado ser donante se le busca para extraerle un órgano?

Respuesta: Falso.

Hay dos maneras de ser donante: si ha fallecido y se verifica que es un potencial donante de un órgano, no obstante, se realizan más de tres exámenes y pruebas científicas para proceder a extraer el órgano sano.

La segunda manera es de un donante vivo, pero este debe someterse a un proceso que dura más de tres meses para establecer que el órgano a donar es compatible y está sano.

¿Verdadero o falso que en cualquier clínica se puede hacer un transplante?

Respuesta: Falso

Se requieren dos salas de cirugía para hacer un trasplante

Se necesita procedimientos quirúrgicos para el traslado de órgano.

Previamente los órganos deben ser estudiados porque puede ser mortal trasplantar un órgano no compatible o deteriorado a un paciente.

¿Es verdad que tras la extracción de uno o varios órganos el cuerpo queda deforme?

Respuesta: Falso

Los médicos y especialistas tienen el deber de dejar el cuerpo en el mejor estado. Por ejemplo, si se ha extraído una parte ósea para utilizar sus tejidos, estos son remplazados por prótesis.

¿Quién tuvo hepatitis de cualquier grado no puede ser donante?

Respuesta: falso.

Quien tuvo hepatitis puede donar sus órganos previos a estudios para valorar el órgano

¿Si tengo la plata puedo comprar un órgano a una persona que lo quiera donar?

Respuesta: no se puede. En Colombia se castiga el tráfico de órganos. Incluso la familia de un donante no sabe a quién se le va a trasplantar el órgano; solo lo puede saber si con donación de persona viva y estás en muchos casos son entre familiares.

¿Es verdad que después de los 50 años no se puede donar órganos?

Respuesta: falso.

Todas las personas de cualquier edad pueden donar, incluso se han hecho donaciones de órganos de pacientes vivos con 80 años de edad.

¿Quiénes no pueden donar?

Según la directora de donaciones de órganos del Hospital Militar solo hay tres casos en los que no los órganos difícilmente sirven para ser trasplantados a otras personas:

Si el donante tuvo o tiene cáncer metastásico no se pueden utilizar sus órganos

Si el donante tuvo o tiene sida

Si el donante tuvo o tiene infecciones no controladas con compromisos multiorgánicos

De resto, todos pueden ser donantes.

La médica Guarín asegura que, lastimosamente, el mejor candidato para donar es una persona que ha tenido una muerte violenta, teniendo en cuenta el contexto de Colombia, donde la mayoría de personas que mueren a causas de accidentes son jóvenes. De hecho, según la tasa de muertes violentas en Colombia, podría suplir muy por encima la necesidad de trasplantes que hoy requiere el país. Aquí, sin embargo, se necesita una coordinación bastante ágil con Medicina Legal y con los familiares del donante potencial para no perder los órganos en el papeleo. Según la especialista, el Instituto Nacional de Medicina, se encuentra en la implementación de un proceso que agilice los temas de donaciones con Medicina Legal.

Finalmente, Carolina Guarín vuelve a enfatizar en que la mayoría de órganos se pierden no por la decisión del posible donante, teniendo en cuenta que la ley en Colombia no exige un documento que verifique su querer, sino por la discusión familiar en la que se pueden ir minutos vitales para dar un sí o un no. “La donación es un acto de amor. El tema en Colombia, incluso, no pasa por lo religioso, sino por lo cultural. La gente no está informada de muchos detalles de la donación de órganos, hay mitos y hasta costumbres que no permiten salvar muchas vidas. Mi consejo es que por lo menos una vez se sienten a hablar en familia de lo que van a hacer con los órganos de quien fallece, si deciden dejarlos dañar o si deciden salvar una vida. Hay que saber que todos en algún momento vamos a morir, pero también que podemos al morir se puede dar vida. El Instituto Nacional de Salud tiene en su página web una sección para registrarse como donantes; las IPS tienen planes de comunicación e ilustración sobre el tema, pero de nada vale todo esto si en un pasillo una familia deja pasar el tiempo para donar”, dice la doctora Guarín.

