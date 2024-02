Vacíos jurídicos e intereses políticos en organización del Carnaval de Barranquilla

El concejal de Barraquilla Rafael Sánchez, pidió que Carnaval S.A. no tome ninguna decisión frente a las festividades pues considera que habría un ilícito si esta entidad ejerce estas funciones.



Sánchez argumenta que pese al fallo del Tribunal de Barranquilla que devuelve las funciones a Carnaval S.A., que estaba en manos de la Fundación Carnaval de Barranquilla, este exige que se cree una nueva entidad que no tenga vicios jurídicos para organizar las festividades.



Carla Celia, presidenta de la junta de Carnaval S.A., explicó que el fallo le devuelve las funciones a dicha entidad y que en una alianza público – privada, pueden ejercer esta organización sin ningún problema.



Sin embargo el concejal Sánchez, asegura que al ser una sociedad anónima, Carnaval S.A. incurriría en un ilícito si lleva a cabo las festividades que llegan al bicentenario.



Por otro lado, la periodista Lola Salcedo, denunció en La W, que el senador Efraín Cepeda, estaría presionando a la junta de Carnaval S.A., por medio de su cuñado Paul Tarud, para que su hija Daniela Cepeda sea elegida Reina del Carnaval.



Salcedo habla de rumores de una reunión entre el senador Cepeda y la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, en la que se negociaría la elección de Daniela a cambio de apoyo político para la funcionaria.



Aunque dicha acusación aún no está materializada, ya se había solicitado que hijas de políticos no fueran postuladas a este reinado.



Con todo este contexto de rumores y vicios jurídicos, los barranquilleros esperan que se logren solucionar para celebrar el bicentenario del Carnaval.