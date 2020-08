"Vacuna rusa tiene una carga política muy grande, pero haremos verificaciones del caso"

Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el viceministro de Relación Exteriores, Francisco Echeverri se refirió a la vacuna Sputnik V anunciada por el gobierno de Rusia, y señaló que esta tiene "una carga política muy grande".



Sin embargo, Echeverri señaló que se harán "las verificaciones del caso", en diálogo constante con la Embajada de Colombia en Moscú.



"Esta vacuna tiene una vacuna tiene una carga política muy grande pero estamos haciendo las verificaciones del caso (...) estaremos pendientes y seguiremos en contacto con nuestro embajador en Rusia", señaló.

Durante el debate, el representante José Daniel López señaló que no hay una política del Gobierno que "augure un buen puesto" en la fila para obtener alguna de las vacunas en desarrollo.



“La cuestión en el país no es simplemente si la vacuna llegará o no llegará. Es también y, sobre todo, cuándo llegará ¿Vamos a quedar de últimos? ¿Nos va a pasar con la vacuna lo mismo que con los respiradores?”, añadió.