Vargas Lleras confirma que empresario minero lo alertó de supuesto complot en su contra

El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, señaló en la W que el empresario del sector minero estuvo presente en la reunión en la que supuestamente se fraguó un complot en su contra para vincularlo con paramilitares de los Llanos Orientales, pero aclaró que no hizo parte del mismo.



“No es que el empresario haya participado del complot, fue testigo del mismo porque la vio y asistió”, señaló Vargas Lleras, quien afirmó que el empresario “no hizo parte del mismo”.



El Ministro dijo que fue esa persona quien lo alertó y puso en su conocimiento de los hechos. Indicó que espera que el empresario ya haya rendido testimonio ante la Fiscalía.



“No hizo parte ni integró, es el testigo estrella de lo que sucedió”, insistió Vargas Lleras.



Sobre la citación de 11 personas en la investigación que le adelanta la Procuraduría por sus supuestos vínculos con el paramilitar “Martín Llanos”, el Ministro señaló que esas personas hacían parte de la política del Casanare para 2002.



El jefe de la cartera de Vivienda dijo que es el más interesado para esas personas rindan testimonio para que lo puedan desvincular con esa relación. Agregó que espera que la Procuraduría, luego de los testimonios, pueda tomar una decisión fundamentada sobre la investigación.



Dijo que “daba la impresión” de que la forma en la que fue presentada la noticia sobre la citación a estas 11 personas, era que esos testimonios fueran en su contra, lo cual “no es cierto”.



“Los 11 testimonios es a todas las personas que para la época actuaban en la política de ese departamento ya sea como candidatos, alcaldes o gobernador”, sostuvo.



Expresó que durante esa campaña al Senado solo estuvo dos veces en Casanare y que participó en dos eventos públicos. Negó conocer o haberse reunido con “Martín Llanos”.



Aclaró que las personas que hacían parte en ese entonces en su lista al Senado “ninguna ha sido investigado o condenada por relaciones con el paramilitarismo”.



Además, afirmó que no es cierto que existan fotos suyas al lado de “Llanos” y que de ser así pidió que sean publicadas. “No es posibles que existan porque nunca en la vida lo he visto, si existieran sería bueno que se revelen”.



Finalmente, el ministro Vargas Lleras aseguró que la reforma a la justicia que aprobó el Congreso no fue la misma que presentó el Gobierno Nacional. Dijo que el proyecto que se llevó al parlamento “privilegiaba los temas de seguridad política, reglamentación de la tutela” porque “creíamos que el país tendrá que legislar sobre eso”.



“Esa era la reforma que el país necesitaba”, dijo.



El Ministro también negó que haya impulsando la candidatura del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para ser Procurador General de la Nación.



“No hay ningún parlamentario en Colombia que diga que estoy promoviendo (…) él como magistrado participó en decenas de investigaciones contra actuales congresistas y excongresistas que fueron condenados, es obvio que para una persona como él no hubiera resultado para él haber adelantado una campaña”, sostuvo.



Expresó que como ministro no puede promover agenda propia.