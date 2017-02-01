Vargas Lleras niega haberle ofrecido la vicepresidencia a Simón Gaviria

Pese a los recientes acercamientos de Simón Gaviria con Cambio Radical, y la reciente reunión con congresistas liberales en las que les comentó que el vicepresidente de la República le ofreció ser su fórmula vicepresidencial, el vicepresidente Germán Vargas Lleras negó haberse reunido con Gaviria, y negó haberle ofrecido ser su vicepresidente.

"Yo no le he ofrecido nada y él también ya desmintió la noticia el día de ayer. Qué buena pregunta, porque en las últimas cuatro semanas me colocan como un loco, como si yo estuviera ofreciéndole la vicepresidencia a Ivan Duque, a Hernán Andrade y hace una semana a Simón Gaviria. Todo eso es prematuro, y no es cierto", expresó Vargas Lleras.