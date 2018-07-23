Vea la credencial de Santrich como Representante a la Cámara. Foto: Colprensa( Thot )

Jesús Santrich no se posesionó el pasado 20 de julio por estar detenido en la cárcel La Picota. Como se sabe, se le acusa de participar en una red de narcotráfico que enviaría a los Estados Unidos, 10 toneladas de cocaína.

En este momento el caso del exlíder guerrillero y hoy miembro del partido político de las Farc, se encuentra en un tire y afloje entre la Fiscalía, la JEP y el pedido de extradición del gobierno norteamericano.

Sin embargo el pasado 20 de julio el Consejo Nacional Electoral expidió la credencial que lo acredita como representante a la Cámara, no obstante por su condición de detenido no se posesionó y tendrá 8 días para hacerlo, de no producirse tal efecto perderá su investidura.

Esta es la credencial: