Testigo estrella desmiente conocer autoría de FARC sobre crimen de Álvaro Gómez

En diálogo con La W, Rafael Guzmán, conocido como 'Reinel Gutiérrez' excomandante de las Farc y principal testigo mencionado por Carlos Antonio Lozada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, desmintió que hubiese conocido del magnicidio, cuando supuestamente Lozada reveló su consumación.

"Yo le dije que no me involucre en esa situación porque yo no sabía que las FARC eran las que habían hecho esa situación, ese hecho", señaló en La W.

Lea también: Los mensajes con los que ex Farc buscan probar su responsabilidad en el caso Gómez Hurtado

Contrario a lo dicho por Lozada, señaló que solo conoció de la autoría de las Farc en el magnicidio por medio de la prensa, pero que en ninguna ocasión supo de alguna información que los vinculara.

Incluso manifestó en la entrevista, que solo supo de la probable autoría de la extinta guerrilla cuando por medio de una carta, la JEP anunció que se habían atribuido ese y otros cinco homicidios representativos.

"Yo vine a estar claro que fueron las Farc cuando se tomaron la vocería cuando dijeron que fueron los autores de esos hechos con esos personajes, porque yo en ese tiempo sí era integrante del Estado Mayor del Bloque, pero yo no estuve allá para tomar decisiones", indicó.

Le puede interesar: Horacio Serpa nunca estuvo vinculado formalmente al magnicidio de Álvaro Gómez

Según Guzmán, contrario a lo que expresó Lozada sobre que se informó la responsabilidad en una reunión, nunca tuvo conocimiento de ese encuentro ni participó en él.

El exmando de las Farc además denunció al senador del partido Comunes ante la Fiscalía por una presunta amenaza, luego de un altercado en una reunión secreta que tuvieron (a petición del propio Guzmán) para aclarar por qué lo había mencionado como testigo si no sabía nada.

De acuerdo con la grabación, conocida por La W, al término del encuentro Lozada le dijo: "Yo pagaría por ver en qué termina usted, el día que usted me entierre o yo lo entierre hablamos" y lo llamó "resentido". Interpretado, como una clara intimidación.