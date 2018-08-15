Viceministro del Interior se retracta de trino contra Petro

El viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Juan Manuel Daza, se retractó de un trino que publicó antes de ser nombrado en el Gobierno, en el cual calificaba a Gustavo Petro como asesino y delincuente.

En una nueva publicación en Twitter, el Viceministro indicó que “el 26 de junio de 2018 al final de la campaña política, escribí un trino calificando al excandidato Gustavo Petro como “asesino” y “delincuente”. Me retracto de esas afirmaciones y le ofrezco disculpas”.

Agregó que “después del debate electoral, ahora como funcionario público, mi deber y mi compromiso están en brindar todas las garantías políticas a los colombianos sin ninguna excepción”.