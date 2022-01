Vicente Castaño, jefe de las AUC, dice quiere negociar con EEUU

El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño, prófugo de la Justicia, dijo que quieren negociar su sometimiento con EEUU, en una entrevista hoy a la revista "Semana". Castaño, cuya captura ordenó el presidente Alvaro Uribe, dijo desde su escondite a la publicación que "la mayoría de la cúpula de las AUC está tratando de negociar el sometimiento con las autoridades norteamericanas".

Dijo que hay molestia "no de algunos sino de casi todos" los jefes de las AUC, por "varias irregularidades" en la ejecución de temas de agenda de negociación, que atribuyó al fallo de legalidad sobre la Ley de Justicia y Paz de la Corte Constitucional.

Tras la desmovilización de cerca de 31.000 combatientes de las AUC, que finalizó en 2006, los jefes de las AUC, fueron llevados a un centro de detención en el municipio de La Ceja, en el departamento de Antioquia (noroeste), a donde Castaño no se presentó.

Vicente Castaño afirmó al semanario que no mató a su hermano "ni lo mandé a matar" y anotó que lo que "muchos sabíamos era que (Carlos) andaba lleno de enemigos y estaba en un inminente peligro".

Agregó que "para qué tendría yo que negar un delito sabiendo que los de la cúpula no nos escapamos de la pena máxima (...) un delito más, o uno menos, en la Ley de Justicia y Paz es igual" y advirtió que lo que no hará jamás "es hacerme responsable de lo que no hice".