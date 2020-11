Vicepresidenta compara a Álvaro Uribe con Jesús por "recoger odio pese a hacer el bien"

Tras la publicación de la más reciente encuesta de Cifras y Conceptos, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de su cuenta de Twitter y lamentó la caída de su imagen.

“El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”, escribió.

A propósito, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le expresó su solidaridad a través del siguiente mensaje:

“Presidente Uribe, la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y, en el caso de Jesucristo, vimos que recogió odio pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás está en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande”, señaló.

El trino generó un alto impacto y ya tiene más de 1.400 comentarios.