Victima de estafa de Sigescoop denuncia que Supersociedades no la ha reparado

Maria Fernanda Guerra, una de las víctimas de la cooperativa Sigescoop, que fue intervenida por la Supersociedades en el marco del escándalo de libranzas que se destapó entre 2016 y 2017 en el país, aseguró a La W que a pesar de que el ente de control dio la orden en enero del presente año de que fueran reparados por la estafa de la que fueron víctima, no han recibido el dinero.



"Nos exigen devolver un pagaré que nunca recibimos y que según el decreto 4334 no nos debe exigir. Hemos jurado que de tenerlo lo entregaríamos". Por otro lado, según la denunciante, la Supersociedades no responde con prontitud y la celeridad como le corresponde.



Guerra explicó además que la negativa de la liquidadora la ha obligado a contratar un abogado al cual le tendrá que pagar. Además asegura que de tener una vida estable y sin problemas, se vio obligada a salir a vender a la calle y que este drama disgregó a su familia.



Por su parte señala que hay casos peores, como el de otro de los inversionistas que esté en silla de ruedas y el de una mujer con cáncer en el cerebro para quien ese dinero sería de gran ayuda.

Consultamos con la Supersociedades quien asegura que está revisando el caso pero no da una respuesta concreta frente al mismo.