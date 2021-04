Víctimas valoran aceptación de exfarc de los secuestros, pero piden reparación efectiva

Luego de conocerse que el secretariado de las Farc aceptó su responsabilidad total por la comisión de secuestros como una política para alcanzar sus fines, las víctimas señalaron esa decisión como un paso positivo hacia la reconciliación, pero debe ser complementaria a la reparación total.

Una de las afectadas que se pronunció luego del anuncio es Ángela Giraldo, hermana del diputado del valle asesinado Francisco Giraldo, quien señaló que ese anuncio no es nuevo y espera que la JEP imponga las mayores sanciones posibles con restricciones efectivas a la libertad.

"Eso es lo que pedimos y esperamos, no se trata de odio, no es un tema de venganza, es un tema de justicia partiendo del hecho de que si no hay justicia no puede haber paz. Para los máximos responsables debe haber la mayor sanción posible", expresó.

El excanciller Fernando Araújo, secuestrado por las Farc en el 2000), indicó que considera importante que los miembros del antiguo secretariado asuman su responsabilidad, pero es apenas el principio de una real reparación. También señaló que aceptaría que los exmandos de la guerrilla no vayan a la cárcel siempre y cuando lo indemnicen.

"El problema en este momento no es de cárcel, el problema es de reparación a las víctimas y de reparación a la sociedad. Lo que tiene que ver con la reparación a la sociedad está más ligado a los derechos políticos, por ejemplo, su presencia en el congreso, en los casos particulares debe haber una reparación económica" manifestó.

En el mismo sentido se pronunció el soldado profesional (r) Wilson Benavides, víctima de la Toma de Miraflores (1998), quien señala que aún 23 años después sufre las secuelas del cautiverio. Por lo anterior, aunque valora ese paso dado por las extintas Farc manifiesta que su prioridad es la reparación, la considera mucho más importante que ver a los excomandantes de la guerrilla en prisión.

"No solamente que ellos reconozcan esto, sino que haya una reparación por los daños causados, por el cautiverio, por lo que allí sucedió, por la tortura, por lo que pasó en estas mazmorras, en estas jaulas" indicó.