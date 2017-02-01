[Video] Habla Odín Sánchez a pocas horas de su liberación

A pocas horas de que se lleve a cabo el operativo humanitario con el que será liberado, el político chocoano Odín Sánchez habló con el medio de comunicación Análisis Urbano y aseguró que no tiene rencores contra el Eln y que está preocupado por la seguridad jurídica de la paz.

Desde las selvas del Chocó, y acompañado de varios guerrilleros del ELN, entre ellos un comandante identificado como 'Gerson', Sánchez afirmó que recibió buen trato por parte de la guerrilla a pesar de las circunstancias.

Agregó que ni él ni su familia guardan rencor contra el ELN porque "eso no se cura con una curita como la que le ponían a uno cuando se raspaba. Hay unos principios y unos valores, para qué desgastarme la vida odiando".

Sin embargo, dijo que está preocupado "en un altísimo grado" por la seguridad jurídica de la paz en Colombia, pues "aquí cambian la Constitución, las reglas de juego cada que se les da la gana. No es un país serio". Por último, afirmó que nunca vio a un guerrillero del ELN en temas de narcotráfico o minería ilegal.

Por su parte, el comandante 'Gerson', del Frente de Guerra Occidental del ELN, indicó que la guerrilla "está cumpliendo con lo acordado y esperamos que esto pueda visibilizar el departamento del Chocó y que se sepa que el país sigue estando en guerra y qué se puede hacer".

Aseguró que para el Frente de Guerra Occidental el Gobierno no va a cumplir con lo acordado en un eventual proceso de paz, pues "no olvidamos la historia".