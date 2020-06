Voto virtual se tramitaría en ley estatutaria

La posibilidad que Colombia esté a la altura electoral de grandes naciones del mundo en donde se tiene la posibilidad del voto virtual, se discutió en una audiencia en la Cámara de Representantes, en donde se coincidió que es necesario tramitar una ley estatutaria para que así se habilite en el país.

La audiencia, liderada por el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, contó con la participación del registrador nacional, Alexander Vega, como también de analistas y abogados, quienes coincidieron en la importancia de la aprobación del voto virtual.

De acuerdo con el representante Ferro, “acá se debe tener en cuenta que, una de las oportunidades con este proyecto es que permite que una persona desde su casa, puede votar para elegir presidente, gobernador o alcalde. El voto virtual tiene que ser entendido como un complemento del voto presencial, siendo una alternativa para ejercer la democracia”

Por su parte, Vega sostuvo que “esta emergencia (Del Coronavirus) es la oportunidad para reinventarnos en el tema tecnológico, lograr reinventarnos en el tema electoral, debemos implementar esta tecnología gradualmente…con esta audiencia, queda una conclusión, vamos hacía el camino correcto”.

Planteó además el registrador "muchos países debieron aplazar las elecciones, por la emergencia y porque su legislación no estaba preparada para este tipo de tecnologías, con el voto virtual invertimos en democracia. Los críticos de la tecnología decían que la tecnología no era segura, podía haber manipulación, pero hoy se han dado cuenta, qué hubiese sido de la humanidad en este momento si las tecnologías no nos hubiesen acompañado”.

Finalmente la directora de la MOE, Alejandra Barrios, indicó que “confíamos completamente en que podemos dar el salto hacía los diferentes sistemas que apoyen nuestra democracia, y creemos que escenarios como esta audiencia, son fundamentales para poder construir el camino correcto que permita profundizar la democracia”.