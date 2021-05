W Radio busca a su corresponsal en Nueva York

POR FAVOR SOLO APLICAR SI TIENE PERMISO VIGENTE DE TRABAJO EN LOS ESTADOS UNIDOS (No será tenido en cuenta si de entrada no tiene este requisito)



Buscamos periodista financiero / corresponsal / productor W Radio – Nueva York



Principales responsabilidades:



• Monitoreo de los principales medios de Nueva York y EEUU en busca de noticias relevantes, breaking news, historias, personajes, etc.



• Monitoreo de noticias / eventos / temas de Colombia en Nueva York • Redacción de secciones de noticias para ser contadas al aire.



• Estricto seguimiento de los casos judiciales de colombianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.



• Gestión de personajes / producción para la cobertura de los diferentes temas de la agenda nacional.



• Redacción de “soportes”, un documento de respaldo sobre el personaje a entrevistar. Debe incluir: información sobre el invitado, el tema, el idioma y la oficina responsable de la producción.



• Cobertura de eventos relevantes en Nueva York, de acuerdo a la pauta establecida por la Editora de EEUU.



• Mantenimiento de una base de datos actualizada con información de los personajes contactados.



REQUISITOS FUNDAMENTALES



• Tener permiso de trabajo para trabajar en EEUU o Visa I.



• Hablar inglés.



Enviar CV a anavargas2019@gmail.com / grace.acosta.gamboa@gmail.com



DESCRIPCIÓN DE W RADIO:

La W es un programa de radio “total y global”. Total porque nada le es ajeno: información política, sociedad, cultura, deportes y espectáculos. Global porque su objeto de atención no se circunscribe a Colombia sino que observa el mundo con la pretensión de poder informar de lo que sucede porque para La W nada le es ajeno.

Pero su intención no es solamente contar lo que pasa sino intentar explicar lo que pasa y para ello entrevista a expertos nacionales e internacionales. Además, cuenta en su “mesa de trabajo” con analistas y corresponsales en diversos lugares del mundo para encontrar puntos de vista propios ante los hechos más destacados de la actualidad.

Esta “visión global” se consigue, además de los contactos con especialistas, con corresponsales propios en toda Colombia así como en Washington, Nueva York, Miami, Israel, Londres, París y Madrid.

Todos los corresponsales están en directo durante las siete horas que dura el programa. Esta presencia constante durante todo el programa de los corresponsales permite a La W tener “antenas” en buena parte del mundo para captar información y, de igual modo, poder realizar entrevistas multibanda. Esto es preguntas desde todos los lugares, y por tanto, ángulos distintos para alcanzar el objetivo primario: un programa de información total y global.

La W se transmite en más 30 emisoras en AM y FM en Colombia, Estados Unidos y España. Además tiene una importante audiencia a través de la internet con nuestro sitio web www.wradio.com.co con un promedio de 1 millón de usuarios únicos al mes, más nuestra propia aplicación “W Radio Colombia” que tiene ya más de cien mil descargas para dispositivos Android, Blackberry y Apple.

También nos escuchan a través de otras aplicaciones como WunderRadio (es la segunda emisora con más de ochocientos mil oyentes) y TuneinRadio. En twitter, @wradiocolombia cuenta con 790,300 seguidores a la fecha. “Las voces de Colombia y el mundo” no es solamente un eslogan de La W.

A lo largo de las siete horas de programación se puede escuchar desde el más alto dirigente político de cualquier país del mundo a un Premio Nobel de Economía, un deportista de élite, un artista en cualquiera de sus modalidades o el escritor de éxito. La W se caracteriza por sus primicias y entrevistas exclusivas. Como ejemplo: -Entrevista en directo con el Presidente Obama antes de llegar a la cumbre de las Américas -La primera entrevista de Dania Londoño, la mujer del escándalo por prestar sus servicios como dama de compañía a un agente secreto enviado desde EE.UU a la ciudad de Cartagena la entrevista en directo - Entrevista con el Presidente colombiano Juan Manuel Santos en donde varios líderes del mundo, premios nobel y protagonistas de otros procesos de paz dieron su opinión. - Entrevista exclusiva para Colombia con el exBeatle, Paul McCartney.

Es un tiempo de radio que ha alcanzado, gracias a estas especiales características, y a la credibilidad de su director, Julio Sánchez Cristo, el reconocimiento de la audiencia allá en los lugares donde se emite. Un generador de debate y opinión radial que se ha instalado en la vida de los colombianos allá donde se encuentren gracias a su multiplicidad de emisoras y a las nuevas tecnologías. Un programa de radio que pretende, en suma, entender el mundo para poder contarlo.