Ya inició operativo humanitario para liberación de Odín Sánchez

A la medianoche del 31 de enero inició el operativo humanitario para la liberación del excongresista Odín Sánchez, como parte de los acuerdos entre el Gobierno y el Eln para el inicio de la mesa pública de negociaciones.

Alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, dijo en la emisora Brisas del San Juan que "los preparativos van viento en popa, queremos hacerle saber a la opinión pública que el ELN siempre cumple su palabra. Esta vez sí se liberará a Odín Sánchez, las veces anteriores eran especulaciones. Esta vez se está cumpliendo de parte y parte y los preparativos van bien".

Explicó que desde el 31 de enero se iniciaron los protocolos de liberación, los cuales incluyen el cese de operaciones militares en un área del Chocó hasta la medianoche del 4 de febrero.

"Mañana estará llegando la delegación conformada por los miembros de los seis países garantes, dos miembros de la delegación de paz del ELN, uno del Gobierno y dos delegados del CICR", explicó el guerrillero y agregó que, a menos de que haya un motivo de fuerza mayor como las condiciones climáticas, Sánchez se reencontrará mañana mismo con su familia.

Sobre su estado de salud, dijo que los médicos del Eln le han encontrado "problemas de colon irritable, úlcera e hipertensión. Está tranquilo y con muchas expectativas de ver a su familia".