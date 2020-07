Yo no estoy pendiente de qué piensa el Centro Democrático: Renato Contreras

En diálogo con La W, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras habló sobre el pliego de cargos a Gustavo Petro por una supuesta financiación irregular de su campaña y señaló que esta decisión se dio por tres aportes hechos por personas que ejercían en ese momento funciones públicas.

El magistrado señaló que esto se dio después de cerca de dos años de indagación y que hasta el momento no ha habido sanción contra el senador o miembros de su campaña presidencial.

El consejero González señaló que los aportes fueron montos pequeños: uno por $95 mil , uno por $120.000 y uno por $150.000; sin embargo, aclaró que lo se tiene en cuenta no es el monto del aporte, sino su origen.

El magistrado negó que su decisión corresponda a intereses políticos del Centro Democrático, que lo postuló para el cargo, y señaló que "al momento de tomar decisiones no se tienen en cuenta los partidos políticos".

Frente a por qué no se han tomado decisiones frente al escándalo de la "ñeñepolítica", González aseguró que son hechos que se hicieron públicos hace poco tiempo y que él no ha recibido por reparto ese expediente.

"Yo adelanto las investigaciones que por reparto me corresponden. A mí me llegó esta investigación y la hice, pero no me han llegado más asuntos de otras campañas presidenciales", añadió.