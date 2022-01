Zapatero anuncia que su Gobierno tiene interlocutores que no desvela

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que su Ejecutivo ya tiene elegidos a sus interlocutores para el diálogo con ETA, pero no los desveló, y aseguró que intentará ganar "con los hechos" la voluntad del PP en el proceso de paz.

Zapatero hizo estas consideraciones en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje la India y en la que, ante la posibilidad de que avale el derecho de autodeterminación del País Vasco, subrayó que "nadie puede poner sobre la mesa algo que no existe".

Pero ante la insistencia de si están ya elegidos, se limitó responder con un "sí" pero no desveló ningún nombre y apeló, de nuevo, a la prudencia y discreción y a la colaboración de los medios de comunicación.

Sin embargo, de algunas preguntas y respuestas los informadores dedujeron que aún no ha empezado ese diálogo, como las relativas a la forma en que se va a desarrollar la primera reunión entre los interlocutores del Gobierno y de ETA.

Sí aseguró que el Gobierno tiene muy pensado el contexto de ese diálogo. El presidente del Gobierno dijo que tratará de "ganar la voluntad del PP con los hechos" pese a que en la actualidad se mantenga en una posición de no apoyar al Ejecutivo en el diálogo con ETA.

No considera alentadora la actitud que está manteniendo el PP tras anunciar el inicio del diálogo porque cree que no ha dado ningún paso en su posición ni la ha matizado.

Aseguró que no habló con el líder de este partido, Mariano Rajoy, antes de anunciar el inicio de las conversaciones y dijo que no lo consideró necesario después de que anunciara que había roto relaciones con el Gobierno.

"¿Para qué forzar una situación si no tenía salida?", se preguntó Zapatero, quien invitó a dejar que transcurra el tiempo "a ver si se aclaran" en el Partido Popular.

Preguntado por la interpretación que se hizo de algunas de sus palabras al anunciar el inicio del diálogo con ETA y que consideraron que avalaba el derecho de autodeterminación, Zapatero dijo que "nadie puede poner sobre la mesa algo que no existe".

Zapatero rechazó que haya acelerado en las últimas semanas el proceso y dijo que, en todo caso, ha ocurrido lo contrario, al tiempo que insistió en la necesidad de que no haya prisas y reiteró que hoy se está mejor que hace un año, mucho mejor que hace dos y hay más expectativas que nunca para poder pensar en que es posible el fin de la violencia.

Garantizó que el proceso no afectará para nada al calendario electoral y tiene previsto agotar la legislatura, y consideró que ante una tarea de Estado como ésta, el Gobierno y las fuerzas políticas deben saber actuar de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos. Además, recalcó que el Gobierno no tiene en este momento sobre la mesa el futuro de los presos de ETA, y tras suponer que será una cuestión que la banda terrorista plantee en el diálogo, insistió en no adelantar acontecimientos.