Zidane pide perdón por su gesto violento, pero no se arrepiente

El futbolista francés Zinedine Zidane dijo hoy que lamenta la agresión al italiano Marco Materazzi que le supuso la expulsión, pero añadió que no se arrepiente del gesto, que fue una reacción a "palabras muy duras" contra su hermana y su madre.

Al recordar el lance con Materazzi Zidane señaló que "él me tiraba de la camiseta y yo le dije que parara y que si la quería que esperara al final del partido".

"Entonces él me dijo palabras muy duras que repitió varias veces, palabras que me afectaron mucho sobre mi hermana y mi madre", afirmó el deportista francés, quien añadió que prefería recibir un puñetazo en la cara que escuchar ciertos insultos.

Zidane pidió perdón por el gesto y dijo que lo lamentaba especialmente por los niños, "que tienen que evitar ese tipo de cosas", pero dejó claro que no hay arrepentimiento.

"No me arrepiento. Si lo hiciera él (Materazzi) tendría razón para decir lo que dijo, y no es así", manifestó.