Zuluaga ve en anuncio de las Farc sobre víctimas como una "ayuda electoral a Santos"

Zuluaga, rival de Santos en la segunda vuelta electoral, el próximo 15 de junio, se mostró escéptico ante el anuncio hecho en La Habana por los negociadores del Gobierno y de las Farc sobre los principios que regirán las negociaciones referentes a las víctimas del conflicto armado por considerar que se hace a sólo una semana de los comicios.



"Las Farc siempre han engañado al país y es lamentable que un presidente busque la reelección teniendo como su gran aliado a los principales victimarios, al principal cartel del narcotráfico y un grupo terrorista", manifestó Zuluaga en Pitalito, en el departamento del Huila (suroeste), donde está en actos de campaña.



Por su parte, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe, padrino político de Zuluaga y principal opositor a Santos, cuestionó la actuación del Gobierno, del que dijo que "no es capaz" de presionar a la guerrilla en la mesa de negociación que comenzó en noviembre de 2012.



"Ahora vienen anuncios electorales sobre víctimas, pero el Gobierno no es capaz de exigirle a las Farc ni la entrega de armas ni que entreguen una fortuna ilícita amasada con secuestro, extorsión, narcotráfico, de más de 4.000 millones de dólares, que tendrían que entregarla para poder reparar las víctimas", manifestó Uribe en Barrancabermeja (noreste).



Sobre el anuncio de hoy también se pronunció el ex vicepresidente Francisco Santos, del Centro Democrático y primo del presidente, quien se preguntó por el costo político que el jefe de Estado tendrá que pagar a las Farc por lo que consideró su "ayuda" electoral.



"¿De cuánto va a ser el cheque que va a tener que girar el presidente Santos para saldar esa cuenta?, ¿qué va a entregar a cambio de semejante ayuda que le están dando desde La Habana?", se preguntó el ex vicepresidente quien acompaña a Zuluaga en su campaña.



Agregó que si Zuluaga gana las elecciones del 15 de junio no utilizará electoralmente a las víctimas. "Vamos a darles una reparación justa", manifestó.