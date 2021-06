A finales de junio los colegios de Bogotá volverán a clases 100% presenciales

“Todo el mes de junio vamos a seguir con alto nivel hospitalario y de UCI, pero no podemos seguir sacrificando a los niños de Bogotá. No tiene sentido tener gente masivamente en la calle y no tener colegios que sí tienen bioseguridad”, dijo la alcaldesa Claudia López.

“Este fin de semana completamos la primera dosis de todos los docentes y personal administrativo de los colegios, en la última semana de junio podremos tener presencialidad completa, por ahora seguiremos en alternancia”, agregó.

Noticia en desarrollo