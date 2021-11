Bogotá: Tras robar vehículo, delincuentes lanzan a la calle a menores por las puerta

En las últimas horas momentos de pánico y angustia vivió una familia en Bogotá luego de que tres ladrones armados que se trasladaban en un taxi los siguieran hasta el barrio El Sosiego, y les robaron su vehículo sin importar que había dos menores de edad, de 14 y 17 años.



Según el relato del padre de familia, se bajó del automóvil para abrir el garaje, cuando regresaba al carro los delincuentes lo sorprendieron y lo encañonaron con las armas. “Me abordaron con armas, amenazaron, me corretearon, a mis hijos los atraparon en el carro y los tiraron con el vehículo en movimiento, todos venían en un taxi haciendo seguimiento, venían 4 hombres, la reacción mía fue correr porque un sujeto tenía un arma, corrí para pedir ayuda.”



Además agrega el hombre que hasta el momento no tiene más información de quiénes eran estas personas y cuál es el paradero de los delincuentes. “El carro también es mi sustento, tengo 4 hijos por los cuales responder, es no sustento y tengo una deuda pendiente con el carro, mis hijos quedaron traumados por lo qué pasó, fue algo muy fuerte, han estado de bajo ánimo.”

Las autoridades recopilan información con videos de cámaras de seguridad y testigos para así poder dar con el paradero de los delincuentes. “Este sector cuenta con buenos frentes de seguridad quienes no han aportado en diferentes ocasiones, videos e información, que nos permite lograr resultados tangibles a este cuadrante durante el transcurso del año”, dijo el comandante de Policía de San Cristóbal, el mayor Hernán Herrera.