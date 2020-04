Distrito responsabiliza al operador del relleno de Doña Juana por deslizamiento

En las últimas horas, se registró un deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en sur de Bogotá. Una comisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y de organismos de socorro hicieron presencia en la zona para mitigar los impactos del deslizamiento.

En horas de la mañana, se adelantaron fumigaciones para controlar los malos olores y la presencia de roedores e insectos que puedan afectar a los habitantes de los barrios Mochuelo alto y Mochuelo bajo.

En diálogo con La W, Luz Amanda Camacho, directora de la UAESP, se refirió a los cuestionamientos que se han hecho al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR).

"El operador CGR Doña Juana tiene a su cargo el tratamiento de residuos sólidos y lixiviados (...) hemos encontrado procesos abiertos sin mayor trámite sobre inconsistencias en la operación", dijo Camacho.

Sobre estas inconsistencias, Camacho advirtió que se han detectado irregularidades en la maquinaria de compactación, que no está funcionando bien y "es la que permite que no existan fisuras y se eviten deslizamientos". Además, señaló que el tratamiento de lixiviados no está cumpliendo con los parámetros ambientales.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá Claudia López expresó a través de su cuenta de Twitter que la situación es consecuencia del "mal manejo del operador privado del relleno Doña Juana y la extensión irresponsable que le han venido dando".

De hecho, desde febrero, la alcaldesa denunció ante la Superintendencia de Servicios Públicos las irregularidades del concesionario CGR-Doña Juana y además expuso la necesidad de retomar la operación del Relleno por parte del Distrito.

De acuerdo con la Unidad, el deslizamiento ocurrido en el relleno no afectará la prestación del servicio de aseo y recolección de residuos en la ciudad, los cuales se seguirán prestando con normalidad.