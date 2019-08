En La W, conductor de SITP que fue arrollado por un campero cuenta detalles de lo sucedido

En diálogo con W Radio, Isaías Vargas, conductor de SITP que fue arrollado por un campero en Bogotá dio detalles de cómo sucedieron los hechos.

Inicialmente, Isaías Vargas agradeció que la vida le haya dado otra oportunidad al haber salido vivo del incidente, pues al realizarse las radiografías y exámenes pertinentes se descubrió que sus piernas no tuvieron fractura alguna.

Lea en La W: Juez declaró ilegal la captura de conductor que arrolló a conductor de SITP

De igual forma, Vargas afirmó que el conductor del campero en ningún momento tuvo la disposición para hablar con él al presentarse el choque entre los vehículos y que solo tuvo un diálogo con él cuando estaba dentro de la ambulancia “el policía me dijo que si yo quería conciliar en el caso, pero anterior a eso nunca habíamos cruzado palabra alguna”.

El conductor del SITP relató cómo sucedieron los hechos en donde contó que cuando el dueño del campero no decidió cruzar palabra él dijo que se disponía a llamar “es allí donde él me empuja y arranca, yo caigo y ahí fue mi susto tan terrible de que no iba a detenerse. Con la ayuda de la comunidad él se detiene y retrocede”.

Finalmente, Vargas espera que la empresa le brinde un abogado para que lo pueda representar en el debido proceso y le dijo al conductor que lo arrolló que “tiene que reconocer su error, no hay explicación para que haga una cosa de esas, yo nunca lo agredí ni física ni verbalmente”.

Le puede interesar:SIC formula pliego de cargos por cartel de Centros de Reconocimiento de Conductores