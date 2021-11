Ernesto Gómez niega que fuera director de la cuestionada tesis de Jennifer Arias

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, rechazó la versión que indica que él habría sido el tutor de la cuestionada tesis de maestría, de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. Sin embargo, aclaró que, si bien fue profesor de ella, no estuvo relacionado con su trabajo de grado.

A través de Twitter, el funcionario respondió que a quienes preguntan: “En la última década he sido docente de maestrías en la Universidad Nacional, Universidad Externado y Universidad Javeriana. En 2013, Jennifer Arias fue alumna mía, así como lo han sido decenas de congresistas, gobernadores, alcaldes y servidores públicos durante estos años”.

Además, agregó que “aunque en estos años he dirigido varías tesis de grado de maestría, mi agenda como viceministro de trabajo en ese entonces me impidió ser director de tesis de algunos estudiantes que me lo solicitaron, incluida la presidenta de la Cámara”.

Gómez compartió con un comunicado del pasado 31 de octubre de la Universidad Externado, en donde se indica que quien dirigió el trabajo de grado fue el profesor Manuel Calderón Ramírez.

Sobre la denuncia de plagio, la institución educativa anunció investigaciones, pues “no cohonestará nunca con ningún fraude” y que “respeta el debido proceso” y “no tomará decisiones sin contar con todos los elementos de juicio necesarios”.