“Me encontré con el cuerpo en la cicloruta”: padre de menor que murió electrocutad

El menor de edad habría fallecido después de recibir una descarga eléctrica en el sector del Parque La Florida, localidad de Engativá (Carrera 129 con 77B), en donde se encontraba un charco y una caja de luz.



Según el padre del menor de 13 años, se encontraba en su trabajo cuando recibió una llamada que le indicaba sobre el accidente en el que había muerto el menor. “Recibí la llamada por parte de la mamá, me dice que había pasado una desgracia, que el niño se había ido a hacer una tarea y falleció. Le pregunté qué donde estaba y me mando la ubicación.”



“Salí con el uniforme y agarre un taxi, me encontré con el cuerpo en la cicloruta y efectivamente era mi hijo. Era un niño aplicado, muy inteligente y sobresaliente en el estudio, no hay queja de él, la verdad aunque no se puede remediar nada si pedimos que no esperen a que pase esto para corregir las fallas, hoy me tocó a mi”, dijo César Hoyos, padre del menor.

Según los habitantes de la zona, este mismo tipo de hechos ya habían ocurrido días atrás. Versión confirmada por el padre de Jhojan Hoyos. ”Para que no le pase a otro arreglen los errores, ya se había muerto una mascota días antes y no le prestaron atención a esta parte donde pasó esto, pero corrijan eso por favor se los pido, que haya una investigación.”



Respuesta de Codensa:



“Enel-Codensa lamenta los hechos ocurridos en el sector del Parque La Florida, al ser notificada de la situación, la Compañía desplazó un equipo técnico con el fin de validar las condiciones en terreno e iniciar las investigaciones que puedan determinar las causas del accidente ocurrido”.