Reportan plaga de cangrejo rojo en Bogotá

La Secretaría de Ambiente de Bogotá confirmó la presencia de especímenes silvestres de la langostilla de río o cangrejo rojo, una especie originaria de Norteamérica, puntualmente del estado de la Florida.

La entidad explicó que este animal fue traído inicialmente al Valle del Cauca para el cultivo y aprovechamiento comercial y desde allí se fueron dispersando hasta Bogotá. Además, este animal es altamente adaptable a diferentes situaciones geográficas y por su agresividad afecta a las poblaciones nativas.

“En caso de que se encuentren un cangrejo de este tipo, las personas deben evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo y no suministrarle alimento”, explicó la Secretaría.

El consumo de la carne de este animal puede ser un riesgo para la salud debido a la presencia de bacterias y microrganismos.